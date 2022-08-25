Биржевые цены на газ в Европе превысили $3200
Стоимость газа в Европе впервые с марта превысила $3200 за 1 тысячу куб. м.
По данным лондонской биржи ICE, сентябрьские фьючерсы по индексу TTF к 10:10 мск взлетели до $3232,5.
Накануне расчетная цена на тысячу кубометров топлива составляла $2990,6. Такая стоимость газа побила исторический рекорд.
Цены на энергоноситель растут в преддверии приостановки прокачки топлива по трубопроводу «Северный поток». Компания «Газпром» с 31 августа по 2 сентября будет проводить плановое техобслуживание единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на станции «Портовая».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+43 919 / сут.
Умерли
384 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+30 775 / сут.
- Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
- Следствие просит избрать для Ройзмана запрет определенных действий
- Роскосмос завершил испытания «царь-двигателя» для новой ракеты «Союз-5»
- Биржевые цены на газ в Европе превысили $3200
- Экс-сенатор США Блэк назвал абсурдным желание Зеленского «вернуть» Крым
- В России подтвердили максимальные с марта 43 919 случаев COVID-19
- Минобороны предложило назначать военные пенсии семьям погибших в спецоперации добровольцев
- На Ставрополье обнаружили пилота разбившегося накануне Ми-2
- Володин оценил ущерб Европы от потери российских туристов в €21 млрд
- В Калининграде задержали планировавшего теракт сторонника «Азова»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru