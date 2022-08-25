Биржевые цены на газ в Европе превысили $3200

Стоимость газа в Европе впервые с марта превысила $3200 за 1 тысячу куб. м.

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По данным лондонской биржи ICE, сентябрьские фьючерсы по индексу TTF к 10:10 мск взлетели до $3232,5.

Накануне расчетная цена на тысячу кубометров топлива составляла $2990,6. Такая стоимость газа побила исторический рекорд.

Цены на энергоноситель растут в преддверии приостановки прокачки топлива по трубопроводу «Северный поток». Компания «Газпром» с 31 августа по 2 сентября будет проводить плановое техобслуживание единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на станции «Портовая».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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