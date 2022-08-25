Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса

По ее словам, кризис начался не этим летом, также он не датируется началом спецоперации на Украине. Ле Пен отметила, что сейчас необходимо принять множество мер для защиты французов от последствий кризиса.

Ранее, 24 августа, на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции Эммануэль Макрон заявил о конце «периода изобилия» в стране.



