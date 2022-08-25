Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон солгал, когда назвал конфликт на Украине причиной экономического кризиса. Об этом заявила лидер партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в своем аккаунте в Twitter.

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По ее словам, кризис начался не этим летом, также он не датируется началом спецоперации на Украине. Ле Пен отметила, что сейчас необходимо принять множество мер для защиты французов от последствий кризиса.

Ранее, 24 августа, на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции Эммануэль Макрон заявил о конце «периода изобилия» в стране.


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ФОТО: РИА Новости/Кристина Афанасьева
ТЕГИ:Марин Ле ПенЭкономический КризисФранция
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