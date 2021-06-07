«Обидно за Украину!» Азаров назвал «неумными» попытки встречи Зеленского с Байденом
Байдену нет никакого смысла встречаться с Зеленским, считает бывший премьер-министр Украины.
Президенту США Джо Байдену нет никакого смысла встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поскольку он не услышит ничего нового, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он отреагировал на появившуюся в СМИ информацию, что в администрации президента США якобы отказались от встречи с Зеленским. При этом Азаров предлагает отложить в сторону те причины, о которых говорят средства массовой информации. По его мнению, главная причина – нежелание самого Байдена.
«Байдену нет никакого смысла встречаться с Зеленским, поскольку от того он не услышит ничего нового. Я помню, что недавно в Киеве были Блинкен (госсекретарь США Энтони Блинкен – прим. НСН) и Нуланд (заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд – прим. НСН), которая хорошо знает Байдена, много с ним работала и является достаточно хорошим специалистом по украинской тематике среди американцев. Достаточно подробно доложили о содержании беседы. И поэтому я не представляю себе, что Зеленский мог бы добавить нового кроме тех глупостей, которые он успел наговорить за последние несколько дней относительно «Северного потока – 2», Германии, Франции, его поддержки Соединенными Штатами», - высказался Азаров.
По мнению экс-премьера Украины, Байден и так неплохо осведомлен.
«Для чего Байдену встречаться и выслушивать чушь? Он хорошо проинформирован о ситуации в Украине от своих помощников. Встреча не добавит ничего абсолютно нового, кроме как необходимости говорить дежурные фразы относительно поддержки», - сказал украинский политик.
Азаров считает, что никаких заявлений Байдена в адрес Украины перед встречей с Путиным не будет.
«Нет смысла перед встречей кому-то выдавать авансы. Он что, обязан чем-то Зеленскому, чтобы авансы какие-то выдавать. Поэтому в очередной раз демонстрация неумного, прямо скажем, поведения со стороны Зеленского. Просто неумного! Обидно за Украину», - заявил Азаров.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал наивным желание Зеленского поговорить с Байденом перед встречей с Путиным.
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