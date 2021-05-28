«Наивный!» В Совфеде осудили Зеленского за желание поговорить с Байденом раньше Путина

«Это желание Зеленского показывает его очень большую наивность. Он желает поговорить с Байденом, но это не значит, что этот разговор состоится, во-первых. Во-вторых, если он хочет поговорить с Байденом, значит, понятное дело, будет убеждать Байдена в том, что Украина должна быть чуть ли не основной темой в разговоре Путина и Байдена. Я сомневаюсь, что убедит, поскольку вообще все проблемы глобального масштаба, которые связаны, прежде всего, с такими вопросами как гонка вооружения, как международная система безопасности, как вопросы климата – они если и касаются Украины, то в очень незначительной степени. Если Украина и будет присутствовать во время этого разговора, она не будет центральной темой. Мне кажется, даже второстепенной темой не будет», - отметил Цеков.

По его словам, Зеленский в разговоре с американским коллегой хочет поднять тему Крыма и Донбасса, но в США и без него понимают, как в реальности обстоят дела.

«Он (Зеленский - прим. НСН) будет поднимать тему Крыма, тему Донбасса, будет рассказывать различные небылицы о России. Он будет говорить фактически все то, что говорит всегда. Но в окружении Байдена много должностных лиц, которые понимают ситуацию в Украине, ситуацию в России. Зеленский наивно считает, что он сможет что-то новое прояснить Байдену», - объяснил сенатор.

Цеков отметил, что президент Украины считает, что все должны к нему прислушиваться, хотя для этого не так много оснований.