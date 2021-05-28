«Наивный!» В Совфеде осудили Зеленского за желание поговорить с Байденом раньше Путина

Сенатор от Крыма Сергей Цеков полагает, что у Зеленского мания величия, если тот рассчитывает навязать американскому лидеру свою повестку.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить по телефону с американским «коллегой» Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным 16 июня, узнали СМИ. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что даже если разговор состоится, он никак не повлияет на повестку российско-американского саммита.

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«Это желание Зеленского показывает его очень большую наивность. Он желает поговорить с Байденом, но это не значит, что этот разговор состоится, во-первых. Во-вторых, если он хочет поговорить с Байденом, значит, понятное дело, будет убеждать Байдена в том, что Украина должна быть чуть ли не основной темой в разговоре Путина и Байдена. Я сомневаюсь, что убедит, поскольку вообще все проблемы глобального масштаба, которые связаны, прежде всего, с такими вопросами как гонка вооружения, как международная система безопасности, как вопросы климата – они если и касаются Украины, то в очень незначительной степени. Если Украина и будет присутствовать во время этого разговора, она не будет центральной темой. Мне кажется, даже второстепенной темой не будет», - отметил Цеков.

По его словам, Зеленский в разговоре с американским коллегой хочет поднять тему Крыма и Донбасса, но в США и без него понимают, как в реальности обстоят дела.

«Он (Зеленский - прим. НСН) будет поднимать тему Крыма, тему Донбасса, будет рассказывать различные небылицы о России. Он будет говорить фактически все то, что говорит всегда. Но в окружении Байдена много должностных лиц, которые понимают ситуацию в Украине, ситуацию в России. Зеленский наивно считает, что он сможет что-то новое прояснить Байдену», - объяснил сенатор.

Цеков отметил, что президент Украины считает, что все должны к нему прислушиваться, хотя для этого не так много оснований.

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«Может быть, он посчитал, что если его слушают на Украине, его должны уже слушать и в мире. Надо пройти испытание медными трубами, которое он не проходит. Чувствуется, у него появляется мания величия. Надо послушать его выступления – я удивлен, что на Украине не видят, насколько из него выходит ощущение того, что он великий человек и великий президент», - добавил он.

Ранее, комментируя в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предстоящую встречу Путина и Байдена в Швейцарии, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что не обязательно по ее итогам состоится подписание каких-либо соглашений — хорошо уже, если будет налажен «нормальный диалог».

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ФОТО: president.gov.ua
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