Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина
7 марта 202505:17
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина, сообщает американская администрация.
В резерв войдет криптовалюта, которой уже владеют США.
Трамп отметил, что таким образом исполняет свое предвыборное обещание.
Уже за год или два ситуация в платежной мировой системе может поменяться из-за постоянного удешевления доллара, американский лидер Трамп готовит на этот случай криптовалюты, заявил НСН председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru