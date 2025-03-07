Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина, сообщает американская администрация.

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В резерв войдет криптовалюта, которой уже владеют США.

Трамп отметил, что таким образом исполняет свое предвыборное обещание.

Уже за год или два ситуация в платежной мировой системе может поменяться из-за постоянного удешевления доллара, американский лидер Трамп готовит на этот случай криптовалюты, заявил НСН председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

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ФОТО: РИА Новости
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