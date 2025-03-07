Пентагон: Трамп будет помогать Украине, когда она докажет стремление к миру
7 марта 202506:16
Американский лидер Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Киеву, когда Украина докажет стремление к миру, сообщил журналистам глава Минобороны США Пит Хегсет.
По его словам, пока такая помощь поставлена на паузу. В Пентагоне отметили, что США следят за заявлениями из Киева, и пока «воодушевлены увиденными знаками».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прекращение помощи США Киеву поможет быстро остановить конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЕС предложили создать «небесный щит» для защиты Украины
- Пентагон: Трамп будет помогать Украине, когда она докажет стремление к миру
- Калюжный пообещал следствию пойти в армию
- SpaceX потеряла связь со Starship во время тестового полета
- Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина
- Тарифы ЖКХ в июле увеличатся до 15%
- Сторонники Асада начали восстание против новых сирийских властей
- Грузия выразила сожаление о возобновлении работы аэропорта Сухума
- Италия предложила распространить пятую статью НАТО на Украину
- Трамп: Россия и Украина хотят заключить мир из-за отсутствия выбора
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru