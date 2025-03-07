Пентагон: Трамп будет помогать Украине, когда она докажет стремление к миру

Путин заявил, что противники России хотят вернуться во времена нашествия Наполеона на Россию

Белый дом: Решение об аннулировании временного разрешения на въезд и пребывание в США для украинцев не принято

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Пограничники США перехватили лодку с мигрантами из России

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