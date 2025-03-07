Пентагон: Трамп будет помогать Украине, когда она докажет стремление к миру

Американский лидер Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Киеву, когда Украина докажет стремление к миру, сообщил журналистам глава Минобороны США Пит Хегсет.

Минфин США заявил, что может ввести санкции против РФ ради мирных переговоров

По его словам, пока такая помощь поставлена на паузу. В Пентагоне отметили, что США следят за заявлениями из Киева, и пока «воодушевлены увиденными знаками».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прекращение помощи США Киеву поможет быстро остановить конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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