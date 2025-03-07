Трамп: США не будут защищать страны НАТО, не тратящиеся на оборону
7 марта 202501:29
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет защищать те страны Североатлантического альянса, которые не тратят справедливый бюджет на оборону.
«Я сказал, если вы не платите по счетам, мы не будем защищать вас», — указал президент США.
Ранее глава Белого дома заявил, что может отказаться от защиты некоторых стран Альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru