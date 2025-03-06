Сын Трампа назвал Зеленского «полным психопатом»

Сын американского лидера Дональд Трамп-младший в соцсети X назвал президента Украины Владимира Зеленского «полным психопатом», который вместо переговоров с Москвой готов и дальше отправлять мужчин и мальчиков «на убой».

Сын Трампа считает, что США должны были отправлять оружие в Россию, а не на Украину

Он указал, что «его дружки недостаточно натырили» американских денег. Однако Трамп-младший данный пост удалил в туже минуту.

Ранее Трамп-младший предложил Зеленскому победить без денег США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: страница Дональда Трампа-младшего в телеграме
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСШАДональд Трамп

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