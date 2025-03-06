Сын Трампа назвал Зеленского «полным психопатом»
6 марта 202504:32
Сын американского лидера Дональд Трамп-младший в соцсети X назвал президента Украины Владимира Зеленского «полным психопатом», который вместо переговоров с Москвой готов и дальше отправлять мужчин и мальчиков «на убой».
Он указал, что «его дружки недостаточно натырили» американских денег. Однако Трамп-младший данный пост удалил в туже минуту.
Ранее Трамп-младший предложил Зеленскому победить без денег США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru