ЕВРОПА



Французское издание Le Figaro опубликовала кусок речи Путина, в котором президент обвиняет Францию в пиратстве. Речь идет о перехвате танкера Boracay, который якобы является частью теневого флота России. Французские военные задержали двух членов экипажа у берегов города Сен-Назер, они заключены под стражу. Москва посчитала это попыткой властей республики отвлечь внимание населения от сложной внутриполитической ситуации. Телеканал BFMTV развил эту историю и оправдал действия полиции международным правом и необходимостью французской жандармерии проверять все подозрительные суда.



Немецкий новостной сайт Tagesschau подчеркнул заявление Путина, что Россия не намерена нападать на НАТО, однако, она готова к быстрой реакции в ответ на провокацию. Немцев пугает возможный симметричный ответ из-за ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Издание беспокоится о том, не приведут ли перебои в ее работе к атакам России по украинским ядерным объектам. Уточнений о том, почему у ЗАЭС проблемы и кто ее может обстреливать, издание не опубликовало.



Испанская радиостанции Cadena SER подсветила вопрос израильско-палестинского конфликта. В репортаже подчеркивается, что российский лидер осторожно поддержал мирный план Трампа по сектору Газа. Это можно расценивать как совместные усилия по мирным переговорам, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, добавили журналисты.