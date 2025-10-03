Дроны по Европе и директор ЦРУ: Как мир воспринял речь Путина на «Валдае»
Выступление Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» привлекло внимание ведущих мировых СМИ. Они отреагировали на критику НАТО и оценили комплименты в адрес Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема для 2025 года — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Речь российского лидера транслировали в прямом эфире ряд иностранных СМИ.
США
Американское издание New York Times обратило особое внимание на высказывания Путина о НАТО и Евросоюзе. Президент заявил, что страны Запада нагнетают антироссийскую истерию и нагнетают политическую ситуацию.
Главный акцент был сделан на скандалах с якобы российскими дронами, которые нарушали воздушное пространство Дании, Польши и Германии в последний месяц. Путин сначала пошутил, что «больше не будет посылать их ни во Францию, ни в Данию, ни в Лиссабон», а затем подчеркнул, что у России нет беспилотников с такой дальностью действия. Он напомнил странам ЕС, что у России нет агрессивных намерений, а политики могут спать спокойно. Американские журналисты поставили под сомнение это утверждение, напомнив, что никто не ожидал от России начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британская газета Telegraph отреагировала на другую часть речи Путина. Российский лидер, по их мнению, сделал много комплиментов в адрес президента США Дональда Трампа. Издание отмечает, что Москва хочет сохранить коммуникацию с Вашингтоном, поэтому не собирается резко реагировать на неоднозначные заявления республиканца. Тот назвал Россию «бумажным тигром», выступая на генеральной ассамблеи ООН 23 сентября. Позднее политик обещал не использовать этот термин, но уже 1 октября повторил его в интервью Fox News. Путин отреагировал на это замечание с иронией, задав встречный вопрос, «а кто тогда НАТО?».
Телеканал Sky News указал на сравнение российского президента с западными политиками. Репортеры отметили, что европейцы получили критику от Москвы за «недоброжелательность» и милитаризацию континента. В то же время сам Путин выступает как «агент мира». Такая риторика ставит под сомнение авторитет НАТО, добавляет издание Newsweek.
ЕВРОПА
Французское издание Le Figaro опубликовала кусок речи Путина, в котором президент обвиняет Францию в пиратстве. Речь идет о перехвате танкера Boracay, который якобы является частью теневого флота России. Французские военные задержали двух членов экипажа у берегов города Сен-Назер, они заключены под стражу. Москва посчитала это попыткой властей республики отвлечь внимание населения от сложной внутриполитической ситуации. Телеканал BFMTV развил эту историю и оправдал действия полиции международным правом и необходимостью французской жандармерии проверять все подозрительные суда.
Немецкий новостной сайт Tagesschau подчеркнул заявление Путина, что Россия не намерена нападать на НАТО, однако, она готова к быстрой реакции в ответ на провокацию. Немцев пугает возможный симметричный ответ из-за ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Издание беспокоится о том, не приведут ли перебои в ее работе к атакам России по украинским ядерным объектам. Уточнений о том, почему у ЗАЭС проблемы и кто ее может обстреливать, издание не опубликовало.
Испанская радиостанции Cadena SER подсветила вопрос израильско-палестинского конфликта. В репортаже подчеркивается, что российский лидер осторожно поддержал мирный план Трампа по сектору Газа. Это можно расценивать как совместные усилия по мирным переговорам, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, добавили журналисты.
МИР
Издание Hindustan Times поддержала критику однополярного мира со стороны Путина. В своей речи президент подчеркнул, что индийцы являются гордым народом, который невозможно принудить разорвать торговые связи с кем-либо из-за ультиматумов. Газета подчеркнула, что это высказывание — вызов для Трампа.
Агентство Reuters уже опросило американских чиновников о реакции на слова Путина про ракеты Tomahawk. Он напомнил США, что эти поставки вызовут опасную эскалацию украинского конфликта. По утверждению источников Reuters, эту позицию услышали в Вашингтоне. Сейчас в Пентагоне обсуждают продажу других ракетных систем для Украины, уточняет издание.
При этом на Западе не заметили (или сделали вид) оговорку Владимира Путина, который на четвертом часу выступления на "Валдае" назвал себя экс-главой ЦРУ, а не ФСБ: "А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты — так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ? Ой". Оговорившись, Путин пошутил: "Будущий".
Поживем-увидим...
