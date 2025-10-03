Лукашенко предложил Германии восстанавливать отношения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил немцев с Днем германского единства и предложил восстановить отношения между республикой и ФРГ. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

Белорусский лидер назвал объединение Германии в 1990 году одним из самых значимых событий в истории современной Европы.

«Несмотря на трагические последствия Второй мировой войны, белорусы и немцы совместными усилиями сумели найти пути к примирению и сотрудничеству. Тот опыт востребован и сегодня, а его результаты стоит сохранять и укреплять», - указал Лукашенко.

Политик призвал стороны мудро делать шаги навстречу друг другу, совместно «снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений». По словам Лукашенко, это отвечает истинным интересам Белоруссии, Германии и их народов.

