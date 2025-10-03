СМИ: США тайно поддерживали программы производства дронов на Украине
США в течение нескольких лет негласно поддерживали программы по производству дронов на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, после неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году бывший американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал ряд разведывательных анализов, показавших, что разработка БПЛА малой и большой дальности укрепит украинскую армию. Предыдущая вашингтонская администрация якобы выделила $1,5 млрд на поддержку программ по дронам и ракетам. Они включали в том числе поставку ключевых комплектующих, не производившихся на Украине.
«Мы считали, что для Украины будет стратегически важно иметь стабильный и масштабный запас эффективных беспилотников отечественного производства», — рассказал экс-директор по вопросам политики в отношении Киева в американском совете национальной безопасности.
Между тем СМИ сообщили, что создатель ликвидированной частной военной компании из США Blackwater Эрик Принс намерен купить украинские компании, производящие дроны, пишет 360.ru.
