В Южной Калифорнии произошел пожар на НПЗ
3 октября 202508:40
Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в штате Калифорния в США. Об этом сообщил телеканал Fox 11.
«На... заводе в Южной Калифорнии произошел мощный пожар», - отмечает СМИ.
По данным канала, ЧП произошло на предприятии Chevron. Причина возгорания неизвестна. Информации о пострадавших нет.
Ранее в Ярославле произошел пожар на НПЗ, площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, напоминает 360.ru.
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru