В Южной Калифорнии произошел пожар на НПЗ

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в штате Калифорния в США. Об этом сообщил телеканал Fox 11.

«На... заводе в Южной Калифорнии произошел мощный пожар», - отмечает СМИ.

По данным канала, ЧП произошло на предприятии Chevron. Причина возгорания неизвестна. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Ярославле произошел пожар на НПЗ, площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, напоминает 360.ru.

