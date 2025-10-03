В Петербурге легковушка пробила ограждение на набережной и упала в реку

Легковой автомобиль пробил ограждение в центре Санкт-Петербурга и упал в реку. Об этом сообщило городское управление МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло на набережной реки Фонтанки.

«Сведения о пострадавших не поступали», - указали в МЧС.

К ликвидации последствий привлекали 20 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее в Москве на Госпитальном мосту машина каршеринга пробила ограждение и упала в реку, пострадавшего водителя передали медикам, напоминает РЕН ТВ.

