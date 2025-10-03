15 ИДЕЙ ПОДАРКОВ

Согласно действующему законодательству РФ, учителям разрешено дарить подарки стоимостью до трех тысяч рублей. При этом депутаты уже предложили пересмотреть этот лимит.

Так или иначе, порадовать педагога в этот день хотят и сами ученики, и их родители. В подборке НСН - лучшие идеи подарков.

Цветы

Самый популярный подарок – это букет цветов. Конечно, в чем-то это банальный подарок, но учителю всегда приятно такое внимание. Чтобы сделать этот вариант подарка более креативным, можно заранее узнать любимые цветы преподавателя, а также добавить в букет какую-то поделку, сделанную самим ребенком.

Съедобный букет

Если обычные цветы не кажутся вам слишком привлекательными, можно сделать выбор в пользу съедобного букета. Это может быть букет из конфет, зефира или фруктов, а для мужчин отлично подойдет мясной набор – букет из колбас и мясных лакомств.

Конфеты

Более простым съедобным вариантом для подарка станет коробка конфет. Если ребенок выяснит любимые конфеты учителя, можно будет оформить подарок в виде «праздничного мешка». Обычная коробка вкусных конфет тоже обрадует практически любого. Если учительница следит за фигурой, конфетам точно обрадуются ее домочадцы.

Подарочный сертификат

В последнее время учителям все чаще дарят подарочные сертификаты на покупку в магазинах косметики и парфюмерии. Это беспроигрышный вариант, так как угадать с ароматом практически невозможно, а в таком случае учитель сам сможет выбрать себе памятный подарок – в виде духов, помады или румян.

Можно подарить подарочный сертификат в книжный магазин или спортивный, все зависит от интересов и увлечений учителя.

Индивидуальные подарки

Набирают популярность также подарки с гравировкой. Это может быть ручка, кружка, указка, набор блокнотов и тетрадей, даже футболка. Все зависит от того, что оценит ваш учитель. Это очень приятный вариант подарка, обычно на вещах пишут пожелания и обращения типа «любимому учителю». Чаще всего такие индивидуальные подарки дарят классным руководителям.

Канцелярия

Блокноты и тетради хотелось бы выделить в отдельный сегмент подарков. Учителям всегда нужны ручки, записные книжки, маркеры. Можно подарить набор красных ручек и шуточную открытку с подписью: чтобы было, чем исправлять наши ошибки.

Книги

Как известно, лучшим подарком вот уже сколько лет считается хорошая книга. Как выбрать хорошую книгу? Все зависит от увлечений учителя. Подсказка: если учитель ведет географию, вероятно, это его главное увлечение в жизни.

При этом можно дарить и художественную литературу или книгу-сюрприз, когда непонятно, о чем она. Учителя ведь тоже люди… Им тоже нравятся романы, любовные истории и приключения.

Технический подарок

Лучшим подарком для учителя – мужчины будет что-то «техническое». Сюда мы включаем чехол для смартфона, вкусный парфюм в машину, держатель для телефона. Женщине можно подарить все то же самое. Конечно, для такого подарка потребуется провести легкий анализ: марка телефона, наличие машины.

Успокоительные подарки

Еще один вариант подарка – это чай, кофе, а также различные ароматические свечи. Это можно собрать в один «успокоительный» набор, также смешно его подписать по примеру с красными ручками. Советуем к любому подарку добавлять открытку с подписью.