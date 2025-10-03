День учителя: История, традиции праздника и идеи для подарков
В России День учителя ежегодно отмечают 5 октября. В 2025 году дата выпадает на воскресенье. В материале НСН – история популярного праздника, подвиги учителей и идеи подарков.
День учителя – один из самых популярных профессиональных праздников в России, потому что касается и самих педагогов, и учеников, а также их родителей. Поздравлять своих наставников предстоит 5 октября, в этом году праздник выпадает на воскресенье.
В этот день принято дарить подарки не только учителям школы, но и преподавателям в вузах, наставникам в рамках дополнительных занятий. Праздник в этот раз отмечается в выходной, поэтому основные мероприятия в учебных учреждениях пройдут накануне в пятницу и субботу.
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Примечательно, что 5 октября поздравления принимают учителя из почти ста стран мира, это международный праздник, который был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.
День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, его праздновали в первое воскресенье октября. В 1994 году Россия официально присоединилась к международной дате – 5 октября.
В Белоруссии, например, до сих пор отмечают День учителя в первое воскресенье месяца, в этом году дата совпала с общемировым торжеством.
Эта дата была выбрана, так как 5 октября 1966 года в Париже под эгидой ЮНЕСКО состоялась конференция о статусе педагогов, на которой был принят первый международный документ «О положении учителей».
Учитель всегда был особенным человеком в жизни каждого учащегося. Сегодня в России в этой сфере работают более миллиона человек.
В праздничный день принято дарить учителям цветы, конфеты и приятные подарки, благодаря за их непростой труд. В школах организовывают концерты и праздничные чаепития, учителям вручают награды и грамоты. В советское время учителям каждый год выдавали «праздничные премии».
Самым глобальным мероприятием в этот день станет награждение победителей Всероссийского конкурса «Учитель года». Конкурс проводится с 1990 года, он отмечает лучших профессионалов своего дела.
Многие школы в этот день проводят «день самоуправления», когда уроки ведут сами ученики. Для старшеклассников - это хороший повод попробовать себя в роли преподавателей. В школах в этот день обычно царит праздничная атмосфера, все ходят с цветами и подарками, иногда по громкоговорителям включают любимые песни учителей.
15 ИДЕЙ ПОДАРКОВ
Согласно действующему законодательству РФ, учителям разрешено дарить подарки стоимостью до трех тысяч рублей. При этом депутаты уже предложили пересмотреть этот лимит.
Так или иначе, порадовать педагога в этот день хотят и сами ученики, и их родители. В подборке НСН - лучшие идеи подарков.
Цветы
Самый популярный подарок – это букет цветов. Конечно, в чем-то это банальный подарок, но учителю всегда приятно такое внимание. Чтобы сделать этот вариант подарка более креативным, можно заранее узнать любимые цветы преподавателя, а также добавить в букет какую-то поделку, сделанную самим ребенком.
Съедобный букет
Если обычные цветы не кажутся вам слишком привлекательными, можно сделать выбор в пользу съедобного букета. Это может быть букет из конфет, зефира или фруктов, а для мужчин отлично подойдет мясной набор – букет из колбас и мясных лакомств.
Конфеты
Более простым съедобным вариантом для подарка станет коробка конфет. Если ребенок выяснит любимые конфеты учителя, можно будет оформить подарок в виде «праздничного мешка». Обычная коробка вкусных конфет тоже обрадует практически любого. Если учительница следит за фигурой, конфетам точно обрадуются ее домочадцы.
Подарочный сертификат
В последнее время учителям все чаще дарят подарочные сертификаты на покупку в магазинах косметики и парфюмерии. Это беспроигрышный вариант, так как угадать с ароматом практически невозможно, а в таком случае учитель сам сможет выбрать себе памятный подарок – в виде духов, помады или румян.
Можно подарить подарочный сертификат в книжный магазин или спортивный, все зависит от интересов и увлечений учителя.
Индивидуальные подарки
Набирают популярность также подарки с гравировкой. Это может быть ручка, кружка, указка, набор блокнотов и тетрадей, даже футболка. Все зависит от того, что оценит ваш учитель. Это очень приятный вариант подарка, обычно на вещах пишут пожелания и обращения типа «любимому учителю». Чаще всего такие индивидуальные подарки дарят классным руководителям.
Канцелярия
Блокноты и тетради хотелось бы выделить в отдельный сегмент подарков. Учителям всегда нужны ручки, записные книжки, маркеры. Можно подарить набор красных ручек и шуточную открытку с подписью: чтобы было, чем исправлять наши ошибки.
Книги
Как известно, лучшим подарком вот уже сколько лет считается хорошая книга. Как выбрать хорошую книгу? Все зависит от увлечений учителя. Подсказка: если учитель ведет географию, вероятно, это его главное увлечение в жизни.
При этом можно дарить и художественную литературу или книгу-сюрприз, когда непонятно, о чем она. Учителя ведь тоже люди… Им тоже нравятся романы, любовные истории и приключения.
Технический подарок
Лучшим подарком для учителя – мужчины будет что-то «техническое». Сюда мы включаем чехол для смартфона, вкусный парфюм в машину, держатель для телефона. Женщине можно подарить все то же самое. Конечно, для такого подарка потребуется провести легкий анализ: марка телефона, наличие машины.
Успокоительные подарки
Еще один вариант подарка – это чай, кофе, а также различные ароматические свечи. Это можно собрать в один «успокоительный» набор, также смешно его подписать по примеру с красными ручками. Советуем к любому подарку добавлять открытку с подписью.
Ручная работа
Креатив – главный двигатель прогресса, если не лень. Поэтому подарок, сделанный своими руками, может растрогать учителя больше конфет и чая. Ребенок может нарисовать картину или сделать что-то из осенних листьев. Для начальной школы это идеальный вариант подарка или дополнения к нему.
Посуда
Отдельно можно выделить посуду – чайные наборы, комплекты тарелок, одна большая ваза для фруктов или цветов. Это все очень практичные варианты подарков, которые учитель отнесет домой, и будет вспоминать вас теплыми вечерами добрым словом.
Творческий подход
Учителям по ИЗО, музыке можно и нужно дарить творческие подарки. Картина в кабинет будет отличным вариантом, в принципе учитель сможет повесить ее и у себя дома. Сюда также отнесем декоративные пледы, красивые скатерти и шторы.
Аксессуары
Если ваш учитель любит модничать, каждый день меняет «шляпки» и другие головные уборы, можно порадовать его платком, дизайнерским шарфом или даже кошельком. В этом случае стараемся выбирать более нейтральные оттенки, подбор аксессуаров – дело тонкое.
Билеты
Билеты в театр, кино или даже на баскетбольный матч – тоже отличный вариант подарка. Все зависит от предпочтений учителя. Такой вариант подарка подразумевает сразу несколько билетов, чтобы учитель мог пойти на мероприятие с кем-то, а не один.
Сценка
В рамках творческого подхода можно выбрать постановку, родители могут организоваться и привлечь к творческому подарку детей. Подойдет также общая песня или стихи «по ролям». Особенно такой подарок оценят учителя физкультуры.
ПОДВИГИ УЧИТЕЛЕЙ
В этот праздничный день принято вспоминать героические подвиги учителей, которые в разные годы не побоялись рискнуть собой, чтобы спасти жизни детей.
Так, в 1942 году 23-летняя учительница начальных классов Матрена Вольская, будучи беременной, совершила настоящий подвиг: вместе с двумя помощницами она спасла от фашистов более трех тысяч детей. Героизм девушки долгое время оставался неизвестным, а она называла это «своим гражданским долгом».
Учительница английского языка гимназии № 17 Татьяна Дарсалия погибла, пытаясь спасти детей во время пожара в ТЦ Кемерова «Зимняя вишня». Это случилось в 2018 году.
Эльвира Игнатьева погибла в 2021 году при атаке стрелка Галявиева на гимназию 175 в Казани. Она спасла одного из учеников, когда злоумышленник вошел в класс.
В условиях жесточайшего теракта 1 сентября 2004 года, когда террористы захватили заложников в школе № 1 города Беслана, многие учителя ценой своей жизни помогали детям, старались их спасти и не допустить худшего. В частности, учитель физкультуры Иван Канифович Калоев, будучи в заложниках, прикрывал собой детей своим тело.
