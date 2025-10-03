В Пермском крае жилой дом поврежден из-за атаки украинских БПЛА

Украинские БПЛА прошедшей ночью атаковали город Березники в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, на заводе «Азот» на фоне ЧП кратковременно останавливали технологический цикл. Сейчас работа ведется в штатном режиме. Угроз для экологической ситуации и безопасности жителей нет.

Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью над территорией России уничтожили 20 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

