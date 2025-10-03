В Пермском крае жилой дом поврежден из-за атаки украинских БПЛА
3 октября 202508:21
Украинские БПЛА прошедшей ночью атаковали город Березники в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
«Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет», — написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, на заводе «Азот» на фоне ЧП кратковременно останавливали технологический цикл. Сейчас работа ведется в штатном режиме. Угроз для экологической ситуации и безопасности жителей нет.
Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью над территорией России уничтожили 20 украинских БПЛА, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пермском крае жилой дом поврежден из-за атаки украинских БПЛА
- День учителя: История, традиции праздника и идеи для подарков
- СМИ: США тайно поддерживали программы производства дронов на Украине
- Рейс Иркутск-Москва вернулся на стоянку из-за неисправности
- Над российскими регионами уничтожили 20 украинских БПЛА
- Маск назвал премьера Британии «актером с пустой головой»
- Двух медведей обнаружили на месте поиска пропавшей семьи в Красноярском крае
- Российские банки вводят «спецкнопки» для борьбы с мошенниками
- Общественники настаивают на отзывной кампании Lada Vesta
- СМИ: Власти сократят экспорт дизеля для производителей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru