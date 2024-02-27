Песков заявил, что Путину в онлайн-режиме докладывают о ситуации на фронте

По его словам, президенту моментально становится известно об успехах армии РФ в зоне спецоперации. Отвечая на вопрос, могут ли успехи российских бойцов повлиять на сроки проведения СВО, пресс-секретарь ответил, что сейчас не стоит забегать далеко. В настоящее время идет напряженная и планомерная работа.

Также, по словам Пескова, танки Abrams в зоне проведения специальной военной операции будут гореть так же, как и все остальные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

