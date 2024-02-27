Песков заявил, что Путину в онлайн-режиме докладывают о ситуации на фронте

Главе государства Владимиру Путину в режиме онлайн сообщают о ситуации на фронте, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Путин заявил, что Россия всегда была за переговоры по Украине

По его словам, президенту моментально становится известно об успехах армии РФ в зоне спецоперации. Отвечая на вопрос, могут ли успехи российских бойцов повлиять на сроки проведения СВО, пресс-секретарь ответил, что сейчас не стоит забегать далеко. В настоящее время идет напряженная и планомерная работа.

Также, по словам Пескова, танки Abrams в зоне проведения специальной военной операции будут гореть так же, как и все остальные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияПрезидент РФДмитрий ПесковВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры