Песков заявил, что Путину в онлайн-режиме докладывают о ситуации на фронте
Главе государства Владимиру Путину в режиме онлайн сообщают о ситуации на фронте, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, президенту моментально становится известно об успехах армии РФ в зоне спецоперации. Отвечая на вопрос, могут ли успехи российских бойцов повлиять на сроки проведения СВО, пресс-секретарь ответил, что сейчас не стоит забегать далеко. В настоящее время идет напряженная и планомерная работа.
Также, по словам Пескова, танки Abrams в зоне проведения специальной военной операции будут гореть так же, как и все остальные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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