Песков: Танки Abrams будут гореть так же, как и другие

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», – заявил он.

Пресс-секретарь президента назвал это планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных.

Ранее стало известно, что российские войска впервые в ходе СВО уничтожили танк Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

