Песков: Танки Abrams будут гореть так же, как и другие
27 февраля 202400:03
Танки Abrams в зоне проведения специальной военной операции будут гореть так же, как и все остальные, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», – заявил он.
Пресс-секретарь президента назвал это планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных.
Ранее стало известно, что российские войска впервые в ходе СВО уничтожили танк Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Чехии не захотел направлять военных на Украину
- В Госдуме прокомментировали отказ Дании от расследования по «Северным потокам»
- Песков: Танки Abrams будут гореть так же, как и другие
- Белый дом анонсировал поездку Байдена в Техас на границу с Мексикой
- Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел измотанным
- Школу в Петербурге перевели на удаленку из-за вспышки кори
- МТС сообщил о проблемах с работой связи и интернета
- Звезда сериала «Сверхъестественное» Крис Готье умер в 48 лет
- ЦБ разрешит банкам досрочно забирать деньги с депозитов
- Силы ПВО сбили шесть воздушных целей в Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru