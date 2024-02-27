Песков: Танки Abrams будут гореть так же, как и другие

Танки Abrams в зоне проведения специальной военной операции будут гореть так же, как и все остальные, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», – заявил он.

Пресс-секретарь президента назвал это планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных.

Ранее стало известно, что российские войска впервые в ходе СВО уничтожили танк Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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