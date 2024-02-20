Путин заявил, что Россия всегда была за переговоры по Украине

«Мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления», - сказал глава государства.

Путин обвинил в срыве диалога Киев. По его словам, Украина прервала переговоры по указанию США и Великобритании.

Как пишет агентство Bloomberg, экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах будет подталкивать Украину к переговорам с Россией, отмечает «Радиоточка НСН».

