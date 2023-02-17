Песков заявил, что Путина надежно защитят от вирусов во время послания Федеральному собранию
Президента Владимира Путина на должном уровне защитят от возможности заболевания каким-либо вирусом во время послания Федеральному собранию, которое глава государства огласит 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что парламентарии должны нести ответственность за свое здоровье и за здоровье коллег и в случае заболевания «сидеть дома и болеть».
Ранее в Госдуме сообщили, что депутаты должны будут пройти три тестирования на COVID-19 перед посланием президента. Российские сенаторы также сдадут тесты на коронавирус.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru