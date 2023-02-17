Песков заявил, что Путина надежно защитят от вирусов во время послания Федеральному собранию

Президента Владимира Путина на должном уровне защитят от возможности заболевания каким-либо вирусом во время послания Федеральному собранию, которое глава государства огласит 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У 15 депутатов выявили COVID-19 перед посланием Путина

«Все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что парламентарии должны нести ответственность за свое здоровье и за здоровье коллег и в случае заболевания «сидеть дома и болеть».

Ранее в Госдуме сообщили, что депутаты должны будут пройти три тестирования на COVID-19 перед посланием президента. Российские сенаторы также сдадут тесты на коронавирус.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЗдоровьеДмитрий ПесковПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры