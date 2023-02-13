Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19

Депутатам Госдумы необходимо в ближайшие дни пройти три тестирования на COVID-19 перед посланием президента РФ Федеральному собранию. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Денис Парфенов.

По его словам, депутатам разослали извещение о необходимости 14, 16 и 20 февраля пройти соответствующее тестирование.