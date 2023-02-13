Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19
Депутатам Госдумы необходимо в ближайшие дни пройти три тестирования на COVID-19 перед посланием президента РФ Федеральному собранию. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Денис Парфенов.
По его словам, депутатам разослали извещение о необходимости 14, 16 и 20 февраля пройти соответствующее тестирование.
Накануне стало известно, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что по мере подготовки к оглашению послания парламенту будет формироваться список приглашенных. Мероприятие состоится в Гостином дворе.
По словам представителя Кремля, глава государства сделает акцент на текущей ситуации.
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