Сенаторов проверят на COVID перед посланием Путина Федеральному Собранию
Сенаторам разослали информацию о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию и что накануне, утром 20 февраля им предстоит пройти тестирование на коронавирус. Об этом рассказал РИА Новости глава регламентного комитета верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.
Он уточнил, что доставка сенаторов на мероприятие с участие главы государства будет централизованная, на автобусах.
По данным агентства, оглашение послания начнется ориентировочно в 12 часов мск.
Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов сообщил в своем Telegram-канале, что парламентариям необходимо в ближайшие дни пройти три тестирования на COVID-19 перед посланием президента РФ Федеральному собранию.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе. Песков отмечал, что акцент Путин собирается сделать «на текущей ситуации».
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