Сенаторов проверят на COVID перед посланием Путина Федеральному Собранию

Сенаторам разослали информацию о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию и что накануне, утром 20 февраля им предстоит пройти тестирование на коронавирус. Об этом рассказал РИА Новости глава регламентного комитета верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

Он уточнил, что доставка сенаторов на мероприятие с участие главы государства будет централизованная, на автобусах.