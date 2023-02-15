У 15 депутатов выявили COVID-19 перед посланием Путина

Депутаты Госдумы во вторник прошли тестирование на коронавирус, в результате у 15 из 370 человек были положительные результаты. Об этом сообщил депутат Денис Парфенов в своем Telegram.

Ранее Парфенов сообщил, что парламентариям придется перед посещением послания президента РФ Федеральному собранию пройти три тестирования на COVID-19. По его словам, депутатам разослали извещение о необходимости 14, 16 и 20 февраля пройти соответствующее исследование.

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Оглашение послания состоится в московском Гостином дворе 21 февраля.

Член Совфеда Ольга Ковитиди рассказала НСН, каких поручений сенаторы ждут по итогам послания президента Совету Федерации. Она не исключила, что на заседании 22 февраля Совет Федерации будет оперативно рассматривать вопросы, связанные со специальной военной операцией.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюКоронавирусГосдума
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