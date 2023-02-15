У 15 депутатов выявили COVID-19 перед посланием Путина

Депутаты Госдумы во вторник прошли тестирование на коронавирус, в результате у 15 из 370 человек были положительные результаты. Об этом сообщил депутат Денис Парфенов в своем Telegram.

Ранее Парфенов сообщил, что парламентариям придется перед посещением послания президента РФ Федеральному собранию пройти три тестирования на COVID-19. По его словам, депутатам разослали извещение о необходимости 14, 16 и 20 февраля пройти соответствующее исследование.