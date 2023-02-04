Песков в ответ на поставки дальнобойных ракет Киеву напомнил о заявлении Путина в Волгограде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявления США о поставках дальнобойных ракет Украине напомнил о высказывании российского лидера Владимира Путина, предупредившего о возможном ответе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Пентагон анонсировал передачу Киеву ракет GLSDB с дальностью до 150 км.
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — указал Песков, комментируя эту информацию.
В четверг Владимир Путин во время своего выступления в Волгограде на концерте в честь 80-летней годовщины Сталинградской битвы заявил, что «современная война» с Россией будет для западных стран «совсем другой».
«У нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — подчеркнул глава государства.
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