Путин счел невероятным, что России снова угрожают немецкими танками

Невероятно, но России сегодня снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

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Он отметил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, однако у нее есть чем ответить. Также Путин добавил, что применением бронетехники дело в таком случае не закончится.

Ранее, 2 февраля, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. При этом 31 января по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в областной центр на время заменили на таблички «Сталинград», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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