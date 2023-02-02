Путин счел невероятным, что России снова угрожают немецкими танками

Он отметил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, однако у нее есть чем ответить. Также Путин добавил, что применением бронетехники дело в таком случае не закончится.

Ранее, 2 февраля, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. При этом 31 января по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в областной центр на время заменили на таблички «Сталинград», сообщает НСН.

