Онищенко рассказал, какие инфекции завозят в Россию чаще всего

«То, что может вызвать эпидемический подъем или какую-то крупную вспышку, - таких нет. Там привозится экзотика», - рассказал он в беседе с ТАСС.

Как отметил Онищенко, в РФ завозили лихорадку чикунгунья, при этом не было случаев завоза лихорадки Эбола и холеры.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о завозных случаях лихорадки Западного Нила из Таиланда, Мали и Центральноафриканской Республики, напоминает 360.ru.

