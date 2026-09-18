Онищенко рассказал, какие инфекции завозят в Россию чаще всего
Преимущественно экзотические инфекции завозят в Россию из-за рубежа. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«То, что может вызвать эпидемический подъем или какую-то крупную вспышку, - таких нет. Там привозится экзотика», - рассказал он в беседе с ТАСС.
Как отметил Онищенко, в РФ завозили лихорадку чикунгунья, при этом не было случаев завоза лихорадки Эбола и холеры.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о завозных случаях лихорадки Западного Нила из Таиланда, Мали и Центральноафриканской Республики, напоминает 360.ru.
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