Пентагон: США передадут Украине ракеты с дальностью до 150 км

В новый пакет военной помощи США Украине вошли ракеты GLSDB, которые могут пролететь порядка 150 км. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает агентство Reuters.

По его словам, вместе с ракетами на Украину отправятся системы противовоздушной обороны, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также «обычные ракеты и ракеты большей дальности» для реактивных систем залпового огня HIMARS.

СМИ: Россия может сменить тактику из-за поставок Украине ракет GLSDB

«Вашингтон поставит Киеву и снаряды малого диаметра наземного базирования», - добавил Райдер.

Ранее, как сообщила НСН, Пентагон объявил о выделении Киеву военной помощи на $2,175 млрд.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:УкраинаРакетыОружиеПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры