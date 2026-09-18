Посол России: Нормализация отношений с Канадой пока невозможна
Нормализация отношений между Россией и Канадой в обозримом будущем невозможна, считает посол РФ в Оттаве Олег Степанов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Как отметил дипломат, канадский истеблишмент «живет антироссийскими фантазиями» и ангажирован на поддержку режима на Украине.
«Поэтому ни сегодня, ни завтра нормализация отношений невозможна. О чем говорить с теми, кто желает беды твоей стране?» — указал Степанов.
По его мнению, для возможного изменения отношений между двумя странами в Канаде должно вызреть новое поколение политиков, которые стоят на принципах национально-ориентированного реализма.
Ранее Канада ввела санкции против 876 организаций из России и 1 747 граждан страны, пишет 360.ru.
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