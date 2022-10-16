Песков: СВО продолжается и будет доведена до конца, несмотря на влияние НАТО
Де-факто Североатлантический альянс уже влез в конфликт на Украине, но это не окажет влияние на цели РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье, 16 октября.
«НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца», -заявил официальный представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент видео опубликовал журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
Несмотря на помощь НАТО Украине, возможности РФ позволяют Москве продолжать СВО, хотя и стало «существенно тяжелее», заявил Песков. По его словам, это потребует внутренней экономической и иной мобилизации.
«Одно дело - это киевский режим, а другое дело - это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», - отметил Песков.
Ранее Североатлантический альянс пообещал поставить в скором времени Киеву системы подавления работы военных беспилотников. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Интерфакс».
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