«Там, где это возможно, сейчас это и так не запрещено. У нас же есть трехстороннее соглашение между работодателями, профсоюзными организациями и государством, что мы все придерживаемся корпоративного демографического стандарта, в котором прописано отдельным пунктом, что при наличии возможности беременным и кормящим женщинам следует предоставлять возможность работать дистанционно. Но если такая инициатива поступит в комитет, конечно, будем ее рассматривать. Отмечу, что работодатели сами заинтересованы в том, чтобы у них были семейные сотрудники, потому что это лучшие сотрудники, они не перебегают с места на место, если созданы выгодные и комфортные условия. Но перевод на дистанционную работу не должен быть по указке — сейчас работодатели делают это по собственному желанию, потому что видят в этом выгоду, в том числе и для себя. Сейчас дороже найти и обучить нового сотрудника, доверить все проверенные направления новому человеку», — сказала Буцкая.

Ранее сообщалось, что в 2024 году женщины в России находились в декретном отпуске в среднем два года и один месяц, что стало минимальным сроком с 2011 года.

