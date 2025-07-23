Буцкая отказалась обязывать компании переводить беременных на удаленку
Чаще всего работодатели идут навстречу семейным сотрудникам и переводят их на дистанционную работу, поскольку понимают, что это одни из самых надежных работников, сказала НСН Татьяна Буцкая.
Уже сегодня работодатели зачастую предоставляют возможность беременным и кормящим женщинам работать дистанционно, делают это добровольно, а не по указанию со стороны государства, поскольку видят в этом выгоду. Об этом НСН заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.
Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, который обязывает работодателей переводить на удаленную работу беременных женщин и матерей с детьми до 3 лет. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Буцкой, уже сейчас беременные и кормящие матери могут работать дистанционно, более того, работодатели держатся за семейных сотрудников.
«Там, где это возможно, сейчас это и так не запрещено. У нас же есть трехстороннее соглашение между работодателями, профсоюзными организациями и государством, что мы все придерживаемся корпоративного демографического стандарта, в котором прописано отдельным пунктом, что при наличии возможности беременным и кормящим женщинам следует предоставлять возможность работать дистанционно. Но если такая инициатива поступит в комитет, конечно, будем ее рассматривать. Отмечу, что работодатели сами заинтересованы в том, чтобы у них были семейные сотрудники, потому что это лучшие сотрудники, они не перебегают с места на место, если созданы выгодные и комфортные условия. Но перевод на дистанционную работу не должен быть по указке — сейчас работодатели делают это по собственному желанию, потому что видят в этом выгоду, в том числе и для себя. Сейчас дороже найти и обучить нового сотрудника, доверить все проверенные направления новому человеку», — сказала Буцкая.
Ранее сообщалось, что в 2024 году женщины в России находились в декретном отпуске в среднем два года и один месяц, что стало минимальным сроком с 2011 года.
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