В Госдуме поддержали отстранение трансгендеров от международных соревнований
Для сменивших пол спортсменов следует создать отдельный соревновательный формат, пусть пока и не в рамках Олимпиады, сказала НСН Светлана Журова.
Решение США отстранить спортсменов-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) от женских соревнований справедливо и обоснованно, однако для того, чтобы это не выглядело как дискриминация, для сменивших пол атлетов нужно создать отдельный соревновательный формат. Об этом НСН заявила депутат Госдумы России, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Олимпийский комитет США, а также Паралимпийский комитет страны запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в соответствии с указом президента США Дональда Трампа, сообщил американский телеканал ESPN. Журова предложила создать для трансгендеров отдельный соревновательный формат.
«Надеюсь, что Трамп сможет убедить в своей правоте Международный олимпийский комитет. Хотя я бы пошла дальше и потребовала, чтобы трансгендеры создали отдельный соревновательный формат, иначе это будет выглядеть, как будто бы мы лишаем людей права на спорт. Соревнуются же спортсмены в разных весовых, возрастных категориях, женщины — с женщинами, мужчины — с мужчинами. Пусть и трансгендеры соревнуются друг с другом. Допускаю, что американские трансгендеры возмутятся, пойдут против своей страны через суд, не знаю, дадут ли им отдельную квоту. Может получиться так, что трансгендерам разрешат участвовать в Олимпиаде, а США не дадут возможности им отбираться. Чтобы не создавать таких неприятных ситуаций, я бы и подумала на месте МОК о новом формате соревнования для них, пусть пока не в рамках Олимпиады. У американцев это явление носило более массовый характер, чем в других странах, и женщины, естественно, возмутились. А Трамп не любит тенденции, которые грозят попранием прав других. Думаю, поэтому он и пошел на такой шаг», — сказала Журова.
Ранее Журова заявила, что, несмотря на допуск отдельных российских гимнастов к соревнованиям, говорить о снятии международной изоляции российских спортсменов рано — лидеры по-прежнему остаются за бортом, налицо недобросовестная конкуренция.
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