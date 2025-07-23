«Надеюсь, что Трамп сможет убедить в своей правоте Международный олимпийский комитет. Хотя я бы пошла дальше и потребовала, чтобы трансгендеры создали отдельный соревновательный формат, иначе это будет выглядеть, как будто бы мы лишаем людей права на спорт. Соревнуются же спортсмены в разных весовых, возрастных категориях, женщины — с женщинами, мужчины — с мужчинами. Пусть и трансгендеры соревнуются друг с другом. Допускаю, что американские трансгендеры возмутятся, пойдут против своей страны через суд, не знаю, дадут ли им отдельную квоту. Может получиться так, что трансгендерам разрешат участвовать в Олимпиаде, а США не дадут возможности им отбираться. Чтобы не создавать таких неприятных ситуаций, я бы и подумала на месте МОК о новом формате соревнования для них, пусть пока не в рамках Олимпиады. У американцев это явление носило более массовый характер, чем в других странах, и женщины, естественно, возмутились. А Трамп не любит тенденции, которые грозят попранием прав других. Думаю, поэтому он и пошел на такой шаг», — сказала Журова.

Ранее Журова заявила, что, несмотря на допуск отдельных российских гимнастов к соревнованиям, говорить о снятии международной изоляции российских спортсменов рано — лидеры по-прежнему остаются за бортом, налицо недобросовестная конкуренция.

