Путин ввел уголовную ответственность за нелегальную продажу табака
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, которая предусмотрена законодательством.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, при стоимости продукции более 100 тысяч рублей, деяние будет считаться совершённым в крупном размере. Если стоимость превысит один миллион рублей - в особо крупном размере.
Кроме того, законом обновляется статья Уголовного кодекса РФ о поддельных акцизных марках, федеральных специальных марках, средств идентификации или знаков соответствия для маркировки не только табачной и никотинсодержащей продукции, но и алкогольной продукции.
Ранее Путин подписал закон о штрафах до двух млн рублей за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru