Путин ввел уголовную ответственность за нелегальную продажу табака

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, при стоимости продукции более 100 тысяч рублей, деяние будет считаться совершённым в крупном размере. Если стоимость превысит один миллион рублей - в особо крупном размере.

Кроме того, законом обновляется статья Уголовного кодекса РФ о поддельных акцизных марках, федеральных специальных марках, средств идентификации или знаков соответствия для маркировки не только табачной и никотинсодержащей продукции, но и алкогольной продукции.

Ранее Путин подписал закон о штрафах до двух млн рублей за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

