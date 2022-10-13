Столтенберг пообещал передать Украине системы подавления боевых дронов

Североатлантический альянс в скором времени поставит Киеву системы подавления работы военных беспилотников. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Интерфакс».

Кроме этого, по его словам, альянс передаст ВСУ топливо, зимнее обмундирование и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО для Украины.

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«Сотни поставщиков помех для беспилотников позволят Украине защитить свою важнейшую инфраструктуру», - отметил Столтенберг.

Также он пообещал, что в долгосрочной перспективе альянс поможет ВСУ перейти с советских образцов вооружения на современное оружие.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна выиграть в конфликте с Россией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Администрации Президента Украины
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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