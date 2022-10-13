Столтенберг пообещал передать Украине системы подавления боевых дронов
Североатлантический альянс в скором времени поставит Киеву системы подавления работы военных беспилотников. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Интерфакс».
Кроме этого, по его словам, альянс передаст ВСУ топливо, зимнее обмундирование и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО для Украины.
«Сотни поставщиков помех для беспилотников позволят Украине защитить свою важнейшую инфраструктуру», - отметил Столтенберг.
Также он пообещал, что в долгосрочной перспективе альянс поможет ВСУ перейти с советских образцов вооружения на современное оружие.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна выиграть в конфликте с Россией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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