Столтенберг пообещал передать Украине системы подавления боевых дронов

«Сотни поставщиков помех для беспилотников позволят Украине защитить свою важнейшую инфраструктуру», - отметил Столтенберг.

Также он пообещал, что в долгосрочной перспективе альянс поможет ВСУ перейти с советских образцов вооружения на современное оружие.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна выиграть в конфликте с Россией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

