Ноу-хау без криминала: Кинокритик назвал условия успеха сериала про АвтоВАЗ
Народный кастинг всегда стоит разбавлять в кадре талантливыми профессиональными актерами, заявил НСН Александр Шпагин.
Зритель позитивно принимает нестандартные идеи, потому сериал про историю АвтоВАЗа может привлечь аудиторию, особенно, если сюжет будет построен на лучших образцах советской драматургии, заявил НСН кинокритик Александр Шпагин.
Кинокомпания «Нью Синема Дистрибьюшн» снимет в Самарской области сериал про АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Как отметил на встрече с зампредом областного правительства - министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком продюсер и руководитель кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани, сериал расскажет о событиях, начиная с середины 80-х годов и по настоящее время. Создатели сериала намерены опираться на реальные прототипы и факты, планируют снять три сезона по 10 серий в каждом. К работе намерены привлекать региональных актеров, в том числе непрофессиональных артистов. Ролей очень много, пробы мы начинаем в сентябре. Шпагин допустил, что подобный проект может привлечь внимание зрителей.
«На мой взгляд, 70-е - скучная эпоха, а в 80-е начинается перестройка, обнищание населения, переустановки. Я приветствую эту идею, как и любое ноу-хау. Другое дело, получится или не получится. При этом аудитория на ноу-хау всегда хорошо реагирует, это может привлечь внимание. Правда, есть подозрение, что получится обычный сериал, куда АвтоВАЗ особо не лезет. Если все будет построено на лучших образцах советской драматургии, отлично. Но накрутить можно, что угодно, все может уйти в мелодраматические коллизии и нечто криминальное. Я бы делал проект не в виде сериала, а в виде большого фильма, чтобы проверить уровень интереса», - заявил он.
При этом собеседник НСН уточнил, что история кинематографа знает примеры успешной работы непрофессиональных актеров в кадре. Однако важно добавить к ансамблю и талантливых артистов.
«Такая схема подбора героев не очень часто, но встречается. Хорошо, если это происходит в руках хорошего режиссера. Вообще, все люди на свете актеры, за исключением 5%, которым просто не дано. Очень много прикольных, интересных персонажей в реальности. Однако, когда смотришь только на непрофессиональных актеров, становится не то, что скучно, просто они нехудожественные. Естественные, но неинтересные. Артистичных людей, которые умеют играть, но не стали актерами, немереное количество. При этом основу должны составлять очень хорошие актеры. Надо подстраховаться сильными актерами, которые будут держать на себе очень мощное напряжение», - сказал кинокритик.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что, по данным индекса «Кинопоиск Pro», среди всех российских релизов первого полугодия 2025 года наибольший интерес зрителей вызвал сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», стартовавший на онлайн-кинотеатре Wink 1 января. Романтическая комедия Александра Карпиловского и Ильи Шпота о любви лондонской богачки и простого военного из старинной Вологды привлек яркими харизматичными героями и музыкой.
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