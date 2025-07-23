Кинокомпания «Нью Синема Дистрибьюшн» снимет в Самарской области сериал про АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Как отметил на встрече с зампредом областного правительства - министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком продюсер и руководитель кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани, сериал расскажет о событиях, начиная с середины 80-х годов и по настоящее время. Создатели сериала намерены опираться на реальные прототипы и факты, планируют снять три сезона по 10 серий в каждом. К работе намерены привлекать региональных актеров, в том числе непрофессиональных артистов. Ролей очень много, пробы мы начинаем в сентябре. Шпагин допустил, что подобный проект может привлечь внимание зрителей.

«На мой взгляд, 70-е - скучная эпоха, а в 80-е начинается перестройка, обнищание населения, переустановки. Я приветствую эту идею, как и любое ноу-хау. Другое дело, получится или не получится. При этом аудитория на ноу-хау всегда хорошо реагирует, это может привлечь внимание. Правда, есть подозрение, что получится обычный сериал, куда АвтоВАЗ особо не лезет. Если все будет построено на лучших образцах советской драматургии, отлично. Но накрутить можно, что угодно, все может уйти в мелодраматические коллизии и нечто криминальное. Я бы делал проект не в виде сериала, а в виде большого фильма, чтобы проверить уровень интереса», - заявил он.

При этом собеседник НСН уточнил, что история кинематографа знает примеры успешной работы непрофессиональных актеров в кадре. Однако важно добавить к ансамблю и талантливых артистов.