В Минобороны Украины заявили, что страна де-факто присоединилась к НАТО
Украина де-факто присоединилась к НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Об этом глава Минобороны написал в Twitter после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
Резников поблагодарил генсека НАТО за поддержку Украины.
«Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Я уверен, что наша победа и успешные реформы откроют новые горизонты для Украины», — написал министр.
Между тем заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс может привести к третьей мировой войне, пишет RT. По словам Венедиктова, в НАТО понимают «самоубийственность» такого шага, отмечает Ura.ru.
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