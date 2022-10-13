В Минобороны Украины заявили, что страна де-факто присоединилась к НАТО

Резников поблагодарил генсека НАТО за поддержку Украины.

«Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Я уверен, что наша победа и успешные реформы откроют новые горизонты для Украины», — написал министр.

Между тем заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс может привести к третьей мировой войне, пишет RT. По словам Венедиктова, в НАТО понимают «самоубийственность» такого шага, отмечает Ura.ru.

