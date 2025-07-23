«Почта России» ответила на обвинения в махинациях с выплатами и пенсиями

Комментируя обвинения в уводе пенсионных денег и пособий на пиар, в госкомпании отметили, что денежные средства, предназначенные для соцвыплат и пенсий, учитываются на специальных счетах. Использовать их как-либо иначе, кроме как по прямому назначению, невозможно.

«Каждый пенсионер, получающий выплату на дом, получает её в установленный социальным фондом выплатной период, - указали в «Почте России».

Также в госкомпании добавили, что в период с 2020 под 2024 год было зафиксировано всего 136 нарушений сроков доставки пенсий.

Ранее Счётная палата проверила деятельность «Почты России» и выявила, что вместо доставки пенсий и пособий компания размещает эти деньги под проценты как целевые вклады, пишут «Известия».

