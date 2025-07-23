«Почта России» ответила на обвинения в махинациях с выплатами и пенсиями
Пенсии и социальные выплаты доставляются россиянам бесперебойно и в срок. Об этом NEWS.ru заявили в пресс-службе «Почты России».
Комментируя обвинения в уводе пенсионных денег и пособий на пиар, в госкомпании отметили, что денежные средства, предназначенные для соцвыплат и пенсий, учитываются на специальных счетах. Использовать их как-либо иначе, кроме как по прямому назначению, невозможно.
«Каждый пенсионер, получающий выплату на дом, получает её в установленный социальным фондом выплатной период, - указали в «Почте России».
Также в госкомпании добавили, что в период с 2020 под 2024 год было зафиксировано всего 136 нарушений сроков доставки пенсий.
Ранее Счётная палата проверила деятельность «Почты России» и выявила, что вместо доставки пенсий и пособий компания размещает эти деньги под проценты как целевые вклады, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru