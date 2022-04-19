Песков: Реакции Кремля на просьбу Медведчука об обмене нет
Реакции Москвы на видеообращение главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, опубликованное ранее, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала обращение задержанного украинскими силовиками Медведчука, в котором политик обращается к властям РФ и Украины, предлагая обменять его на взятых в плен военнослужащих и мирных жителей Мариуполя.
«Видели [обращение], никакой реакции [Кремля] на настоящий момент нет», — цитирует Пескова «Интерфакс».
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