Песков: Реакции Кремля на просьбу Медведчука об обмене нет

Реакции Москвы на видеообращение главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, опубликованное ранее, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала обращение задержанного украинскими силовиками Медведчука, в котором политик обращается к властям РФ и Украины, предлагая обменять его на взятых в плен военнослужащих и мирных жителей Мариуполя.

«Видели [обращение], никакой реакции [Кремля] на настоящий момент нет», — цитирует Пескова «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКремльДмитрий Песков
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