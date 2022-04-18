В Госдуме РФ предрекли «много сюрпризов» при обмене пленными по Украине

Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что в составе мариупольской группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут находиться некие высокопоставленные представители США, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, эти иностранцы связаны с «цветными революциями» в разных странах, а также с контактами с террористическими группировками.

Комментируя обращение главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя» парламентарий предсказал «ещё много сюрпризов» по поводу обмена пленными.

«Сейчас Киев запрещает мариупольской группировке вести переговоры о сдаче в плен. Но есть информация, что там находится гораздо больше наёмников, чем обозначено... Я думаю, ещё будет много сюрпризов, кто будет просить руководство своих стран обменивать их на определённых лиц», — заключил Чепа.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал, что просьба Медведчука обменять его на украинских военнопленных стоит воспринимать как «сказанное под дулом автомата», пишут «Известия».

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ФОТО: НСН
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