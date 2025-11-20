Белый дом отверг утверждения об односторонних уступках в мирном плане по Украине

В Белом доме заявили, что предложенный США проект урегулирования конфликта на Украине не предполагает односторонних территориальных уступок и не ориентирован исключительно на требования к Киеву. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт подчеркнула, что Вашингтон в равной степени взаимодействовал с обеими сторонами при подготовке плана.

Во время брифинга один из журналистов, ссылаясь на свои источники, утверждал, что документ якобы предполагает серьезные уступки со стороны Украины и почти не затрагивает интересы России.