Белый дом отверг утверждения об односторонних уступках в мирном плане по Украине
В Белом доме заявили, что предложенный США проект урегулирования конфликта на Украине не предполагает односторонних территориальных уступок и не ориентирован исключительно на требования к Киеву. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт подчеркнула, что Вашингтон в равной степени взаимодействовал с обеими сторонами при подготовке плана.
Во время брифинга один из журналистов, ссылаясь на свои источники, утверждал, что документ якобы предполагает серьезные уступки со стороны Украины и почти не затрагивает интересы России.
Левитт отвергла эту интерпретацию и заявила, что позиция журналиста отражает неверное понимание подхода администрации.
По словам пресс-секретаря, США вели диалог с участниками конфликта одинаково активно, и предложенный план, как она отметила, не должен рассматриваться как инструмент давления лишь на одну из сторон, передает «Радиоточка НСН».
