Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет

«Нет, продвижения [по этой теме] нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной встрече глав государств, в том числе по итогам запланированные на ближайшие дни переговоров.

Ранее стало известно, что Россия и Украина проведут очередной очный раунд переговоров 29-30 марта. Встреча состоится в Стамбуле. Турция рассчитывает, что переговоры приведут к прекращению огня и установлению мира.

