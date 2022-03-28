Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет

Продвижения по теме встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Турция: переговоры в Стамбуле приведут к миру на Украине

«Нет, продвижения [по этой теме] нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной встрече глав государств, в том числе по итогам запланированные на ближайшие дни переговоров.

Ранее стало известно, что Россия и Украина проведут очередной очный раунд переговоров 29-30 марта. Встреча состоится в Стамбуле. Турция рассчитывает, что переговоры приведут к прекращению огня и установлению мира.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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