В Госдуме назвали «неадекватной» реакцию Баку на задержания в Екатеринбурге
Власти Азербайджана продемонстрировали «совершенно неадекватную» реакцию на произошедшее в Екатеринбурге. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин.
По его мнению, вместо того, чтобы не обращать внимание, в Баку «решили устроить спектакль».
«Азербайджан заинтересован раздувать подобные скандалы, потому что очевидно не хочет являться нашим союзником и стратегическим партнёром», - подчеркнул парламентарий.
Затулин добавил, что своими действиями Баку «нанёс серьёзнейший удар по российским интересам на Кавказе».
Ранее в Екатеринбурге были задержаны члены этнической преступной группы, которые подозреваются в убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Как пишет RT, МИД Азербайджана заявило в этой связи протест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru