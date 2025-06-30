В Госдуме назвали «неадекватной» реакцию Баку на задержания в Екатеринбурге

Власти Азербайджана продемонстрировали «совершенно неадекватную» реакцию на произошедшее в Екатеринбурге. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

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По его мнению, вместо того, чтобы не обращать внимание, в Баку «решили устроить спектакль».

«Азербайджан заинтересован раздувать подобные скандалы, потому что очевидно не хочет являться нашим союзником и стратегическим партнёром», - подчеркнул парламентарий.

Затулин добавил, что своими действиями Баку «нанёс серьёзнейший удар по российским интересам на Кавказе».

Ранее в Екатеринбурге были задержаны члены этнической преступной группы, которые подозреваются в убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Как пишет RT, МИД Азербайджана заявило в этой связи протест.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ЕкатеринбургРоссияКонстантин ЗатулинАзербайджан

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