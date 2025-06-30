Посла Азербайджана вызвали в МИД России
В МИД России вызвали посла Азербайджана Рахмана Мустафаева. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Уточняется, что азербайджанский дипломат был вызван «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов».
В министерстве подчеркнули, что «все эти годы» у властей Азербайджана к задержанным россиянам не было никаких претензий.
Ранее в азербайджанских СМИ появилась информация о задержании двух сотрудников российского информагентства «Sputnik-Азербайджан», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru