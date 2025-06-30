Почти восемь тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в Курской области

В Курской области продолжаются работы по разминированию приграничных районов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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Отмечается, что пиротехнические подразделения ведомства привлекались более 500 раз, было обследовано порядка 165 га территории.

«С августа 2024 года обезврежено почти восемь тысяч взрывоопасных предметов.... зачастую дистанционным подрывом на месте», - говорится в сообщении.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области косивший траву мирный житель подорвался на суббоеприпасе, сообщает RT.

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ФОТО: МЧС России
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