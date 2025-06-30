Почти восемь тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в Курской области
30 июня 202516:01
В Курской области продолжаются работы по разминированию приграничных районов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что пиротехнические подразделения ведомства привлекались более 500 раз, было обследовано порядка 165 га территории.
«С августа 2024 года обезврежено почти восемь тысяч взрывоопасных предметов.... зачастую дистанционным подрывом на месте», - говорится в сообщении.
Ранее в городе Шебекино Белгородской области косивший траву мирный житель подорвался на суббоеприпасе, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти восемь тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в Курской области
- Black Sabbath выпустят альбом демо-записей
- Прокуратура потребовала возбудить против Дудя уголовное дело
- СМИ: В Баку задержаны два сотрудника «Sputnik-Азербайджан»
- Зачем маркетплейсы задирают цены на русский винил?
- Песков: РФ сожалеет о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге
- Две женщины были ранены в Шебекино в результате атаки дрона
- Песков допустил провокацию цветных революций в Сербии извне
- Сына актера Демчога получил два года колонии по делу о мошенничестве
- В «Форсаже 11» вернется Брайан О’Коннор
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru