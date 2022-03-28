Турция: переговоры в Стамбуле приведут к миру на Украине
Анкара рассчитывает, что предстоящие переговоры между российской и украинской делегациями, которые состоятся в Стамбуле, приведут к установлению мира на Украине, написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Мы осознаем ответственность и доверие, которое возложено на Турцию обеими сторонами. Мы надеемся, что встречи приведут к прочному прекращению огня и установлению мира», — отметил глава МИД Турции.
Напомним, очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций состоится 29-30 марта.
Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
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