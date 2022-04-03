Песков объяснил причины перевода оплаты за российский газ в рубли
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл причину, по которой глава государства подписал указ о переводе оплаты за российский газ недружественными странами в рубли.
Решение об оплате газа в рублях было принято не для того, чтобы кого-то щелкнуть по носу, а чтобы обезопасить российскую торговлю, а также из-за санкций у РФ не отобрали доллары и евро. Об этом шла речь в беседе Пескова с журналистом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
При этом официальный представитель Кремля пояснил, что, несмотря на необходимость расчетов в рублях, иностранные клиенты продолжат оплачивать газ в долларах и евро.
«Они, собственно, как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей. Поэтому, да, это пока прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях», - цитирует Пескова РИА Новости.
Новая система расчетов начнет с 1-го апреля.
«Мы знаем, что система растянута по времени. Те поставки, которые идут после 1-го апреля, будут оплачиваться где-то в конце месяца или в начале следующего, то есть в мае. Поэтому посмотрим, еще есть время», - отметил представитель Кремля.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшем будущем рубль будет укрепляться и не из-за решения президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, а из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен.
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