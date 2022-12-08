Грайнер и Бут на свободе, Уилан сидит: Россия и США провели исторический обмен
Байден насолил Трампу и выступит с обращением к нации, жена Грайнер улыбается, Бут уже дома, но не понятно, на кого теперь менять Уилана.
Российско-американские отношения, заметно охладившиеся на фоне спецоперации на Украине, в четверг озарились яркой вспышкой.
Москва и Вашингтон провели обмен заключенными – в Россию вернулся Виктор Бут, просидевший около 15 лет в американской тюрьме, а в США – баскетболистка Бриттни Грайнер.
Президент США Джо Байден уже поговорил с двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу и собирается выступить с обращением к нации, при этом Дональд Трамп выступал против этого обмена.
БУТ НА РОДИНЕ, ГРАЙНЕР - ЛЕТИТ
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, после этого его перевезли в США и приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинениям в торговле оружием и поддержке терроризма.
«Тюремная история» Бриттни Грайнер значительно моложе. Баскетболистку сборной США, с 2015 года игравшую за УГМК из Екатеринбурга, задержали в феврале 2022 года в Шереметьево, где у нее нашли гашишное масло. В августе ей дали 9 лет колонии за контрабанду наркотиков, а в начале ноября этапировали из СИЗО в мордовскую колонию.
Ну а 8 декабря пришли хорошие новости об обмене Бута на Грайнер, который прошел в аэропорту Абу-Даби.
В МИД РФ подтвердили РИА Новости информацию об обмене, отметив, что «российский гражданин возвращен на родину».
Со своей стороны, президент США Джо Байден сообщил, что переговорил с Грайнер и она летит домой.
«Совсем недавно я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности, она в самолете, она летит домой», - написал Байден в соцсетях.
Ожидается, что сегодня вечером президент США выступит с экстренным обращением.
Между тем СМИ уже распространили фото, на котором запечатлен момент этого телефонного разговора. Помимо Байдена в нем участвовали вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и жена спортсменки, являющейся открытой лесбиянкой, Шерель Грайнер. Все они улыбаются.
ВОЗНЯ И ТИШИНА
Президент России Владимир Путин в отличие от американского коллеги не комментировал возможность обмена Бута на Грайнер. Зато на эту тему несколько раз высказался его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
5 августа Песков сказал, что в Кремле не будут комментировать решение суда по Грайнер, указав, что «все вопросы помилования прописаны у нас в законе». При этом 26 октября Дмитрий Сергеевич отметил, что такие вопросы должны решаться «в тишине».
«Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины», — отметил тогда пресс-секретарь президента РФ.
В конце июля СМИ писали, что Вашингтон предложил Москве обменять Бута на Грайнер и осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.
1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что создан новый канал по обмену заключенными и в Москве надеются на его эффективность.
«Для рассмотрения этой конкретной темы президенты еще в июне 2021 года в Женеве договорились создать совсем другой канал, канал между специальным службами, он работает, и надеюсь, какие-то результаты там будут достигнуты», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Со своей стороны, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН называл предложения Вашингтона по обмене Бута на Грайнер и Уилана предвыборной возней.
«У них скоро выборы, предъявлять публике особо нечего, и нынешним руководителям США надо как-то показывать себя героями, показывать, что они спасают жизни американцев. Это очень циничные люди, им плевать и на баскетболистку, и на всех остальных, но им нужны позитивные новости, которые могут произвести впечатление на определенный сегмент электората», - отмечал Климов.
Словно в подтверждение его слов позиции президента США Джо Байдена и его главного соперника Дональда Трампа по данному вопросу кардинально различались. Трамп называл возможный обмен Бута на Грайнер «не кажется очень хорошей сделкой», а Байден в октябре отмечал, что не видит смысла встречаться с Путиным, если только тот не заговорит о Грайнер.
«Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: "Я хочу поговорить о Грайнер", то это (разговор президентов России и США - прим. НСН) возможно, но я не могу такого представить», — сказал тогда Байден в эфире CNN.
По данным правозащитников, Бута и Грайнер помиловали перед обменом в Арабских Эмиратах, и они теперь не должны отбывать в своих странах оставшуюся часть наказания.
Можно сказать, что их история завершилась хеппи-эндом, однако непонятно, на кого теперь менять Пола Уилана.
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