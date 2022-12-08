Грайнер и Бут на свободе, Уилан сидит: Россия и США провели исторический обмен

БУТ НА РОДИНЕ, ГРАЙНЕР - ЛЕТИТ

Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, после этого его перевезли в США и приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинениям в торговле оружием и поддержке терроризма.

«Тюремная история» Бриттни Грайнер значительно моложе. Баскетболистку сборной США, с 2015 года игравшую за УГМК из Екатеринбурга, задержали в феврале 2022 года в Шереметьево, где у нее нашли гашишное масло. В августе ей дали 9 лет колонии за контрабанду наркотиков, а в начале ноября этапировали из СИЗО в мордовскую колонию.

Ну а 8 декабря пришли хорошие новости об обмене Бута на Грайнер, который прошел в аэропорту Абу-Даби.

В МИД РФ подтвердили РИА Новости информацию об обмене, отметив, что «российский гражданин возвращен на родину».

Со своей стороны, президент США Джо Байден сообщил, что переговорил с Грайнер и она летит домой.

«Совсем недавно я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности, она в самолете, она летит домой», - написал Байден в соцсетях.

Ожидается, что сегодня вечером президент США выступит с экстренным обращением.

Между тем СМИ уже распространили фото, на котором запечатлен момент этого телефонного разговора. Помимо Байдена в нем участвовали вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и жена спортсменки, являющейся открытой лесбиянкой, Шерель Грайнер. Все они улыбаются.