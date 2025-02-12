Трамп заявил, что признателен Путину за освобождение Фогеля

Ранее стало известно, что бывшего сотрудника посольства США Фогеля, который в России был приговорен к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков, освободили. Американец вернулся на родину, его встретили в Белом доме, пишет Ura.ru.

«Я очень признателен за то, что он сделал… мы ценим то, что сделал президент Путин», — заявил Трамп.

Как отметил политик, достигнутая Москвой и Вашингтоном договоренность об освобождении гражданина США была «справедливой и разумной». Трамп не уточнил деталей.

