Трамп заявил, что признателен Путину за освобождение Фогеля

Президент США Дональд Трамп выразил признательность президенту России Владимиру Путину за освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Белый дом: Возвращение осужденного в РФ Фогеля является проявлением доброй воли

Ранее стало известно, что бывшего сотрудника посольства США Фогеля, который в России был приговорен к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков, освободили. Американец вернулся на родину, его встретили в Белом доме, пишет Ura.ru.

«Я очень признателен за то, что он сделал… мы ценим то, что сделал президент Путин», — заявил Трамп.

Как отметил политик, достигнутая Москвой и Вашингтоном договоренность об освобождении гражданина США была «справедливой и разумной». Трамп не уточнил деталей.

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ФОТО: AP / ТАСС
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