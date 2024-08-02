«Не сгнили в застенке»: Медведев и Трамп оценили «исторический» обмен заключенными
Столь масштабный обмен заключенными стал плодом невероятных усилий в том числе и российских дипломатов, однако не стоит забывать о том, что в застенках тюрем США находятся еще десятки соотечественников, отмечают российские политики.
Россия и США обменялись 26 заключенными в Турции, сообщил турецкий телеканал NTV, который показал видео с американскими и российскими лайнерами в аэропорту Анкары.
Обмену поспособствовала Национальная разведывательная организация Турции, которая охарактеризовала случившееся как «наиболее всеобъемлющую операцию за последний период».
Москва освободила 16 человек — признанных иноагентами в РФ оппозиционеров Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина, правозащитника Олега Орлова (также признан иноагентом), Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву ( обе внесены Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов, Андрея Пивоварова, осужденных на 16 лет хза шпионаж бывшего морпеха США Пола Уилана и журналиста WSJ Эвана Гершковича, а также Алсу Курмашеву, Александру Скочиленко, Демури Воронина, Кевина Лика, Рико Кригера, Вадима Останина, Патрика Шебеля и Германа Мойжеса.
Домой вернулись десять россиян. Это арестованный в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы (и двое их несовершеннолетних детей), осужденный в Германии за убийство Вадим Красиков, а также Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, осужденные за кибермошенничество в США сын депутата Роман Селезнев и Владислав Клюшин.
Российский лидер Владимир Путин вечером 1 августа встретил вернувшихся в страну соотечественников прямо у трапа самолета. Президент поздравил их с возвращением домой.
Путин пообещал, что те из освобожденных россиян, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. Глава государства поблагодарил их за преданность присяге, долгу и Родине.
РЕАКЦИЯ НА ЗАПАДЕ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал состоявшийся обмен заключенными историческим, сообщило агентство ТАСС. «Мы дали очень большой группе людей возможность снова жить на свободе, а в некоторых случаях спасли их здоровье и жизнь», — отметил он. По мнению политика, это стало возможным благодаря возвращению в Россию российских граждан с разведывательным прошлым.
Канцлер добавил, что Германия в тесной координации с США несколько месяцев работали над возможностью возвращения заключенных из российских тюрем. Он также поблагодарил за «тесное и доверительное» сотрудничество президента США Джо Байдена.
К слову, в США результатами обмена недоволен экс-лидер страны, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. В социальной сети Truth Social он заявил, что Россия «вымогает деньги» у США, и напомнил, что «вернул домой много заключенных, не возвращая никого взамен и уж тем более не давая никаких денег за это».
У Трампа накопилась масса вопросов к правительству страны: когда будут опубликованы детали обмена заключенными, сколько людей США получат в результате обмена, кого освобождает США — убийц, преступников или головорезов. И, видимо, самый главный вопрос — заплатит ли Москва Вашингтону наличными.
«Мы никогда не заключаем хороших сделок, особенно если речь об обмене заключёнными. Наши “представители на переговорах” всегда позорят нас!» — заключил Трамп.
РЕАКЦИЯ В РОССИИ
Как и всегда, эмоционально высказался по поводу обмена заключенными в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну», — заявил он.
По мнению политика, освобожденные предатели станут «лихорадочно» придумывать себе новые имена и прикрываться программой защиты свидетелей.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала в своем Telegram-канале произошедшее даже не обменом заключенными, а «битвой самообладаний» заключенных, политических властей и спецслужб, при этом Россия, по мнению дипломата, выиграла эту битву на всех фронтах. «Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство», — предположила Захарова.
В свою очередь депутат Госдумы Мария Бутина, ранее находившаяся в заключении в США, заявила в своем Telegram-канале, что столь масштабный обмен стал возможен благодаря работе российской дипломатии, которая способна найти нужные слова, чтобы защитить «главную и определяющую» ценность государства — россиян.
«Прошлась» Бутина и по возмущенному посту Трампа. «Вот он, “наш” Трамп во всей красе. Напомним: я сидела при Трампе, он знал, что я не виновна, и ничего не сделал», — заявила она, отметив, что растаяли последние иллюзии — в США у России друзей нет.
Впрочем, несмотря на очевидный успех, расслабляться не стоит, убежден посол России в США Анатолий Антонов. В Telegram-канале посольства он напомнил, что в тюрьмах США остаются десятки россиян и задача Москвы — работать над их освобождением.
«Будем прилагать максимум усилий для того, чтобы продолжить освобождение и облегчить участь всех соотечественников, попавших в жернова местной юстиции», — подчеркнул он.
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