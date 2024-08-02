«Не сгнили в застенке»: Медведев и Трамп оценили «исторический» обмен заключенными

Путин пообещал, что те из освобожденных россиян, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. Глава государства поблагодарил их за преданность присяге, долгу и Родине.

РЕАКЦИЯ НА ЗАПАДЕ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал состоявшийся обмен заключенными историческим, сообщило агентство ТАСС. «Мы дали очень большой группе людей возможность снова жить на свободе, а в некоторых случаях спасли их здоровье и жизнь», — отметил он. По мнению политика, это стало возможным благодаря возвращению в Россию российских граждан с разведывательным прошлым.

Канцлер добавил, что Германия в тесной координации с США несколько месяцев работали над возможностью возвращения заключенных из российских тюрем. Он также поблагодарил за «тесное и доверительное» сотрудничество президента США Джо Байдена.

К слову, в США результатами обмена недоволен экс-лидер страны, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. В социальной сети Truth Social он заявил, что Россия «вымогает деньги» у США, и напомнил, что «вернул домой много заключенных, не возвращая никого взамен и уж тем более не давая никаких денег за это».

У Трампа накопилась масса вопросов к правительству страны: когда будут опубликованы детали обмена заключенными, сколько людей США получат в результате обмена, кого освобождает США — убийц, преступников или головорезов. И, видимо, самый главный вопрос — заплатит ли Москва Вашингтону наличными.

«Мы никогда не заключаем хороших сделок, особенно если речь об обмене заключёнными. Наши “представители на переговорах” всегда позорят нас!» — заключил Трамп.

РЕАКЦИЯ В РОССИИ

Как и всегда, эмоционально высказался по поводу обмена заключенными в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну», — заявил он.

По мнению политика, освобожденные предатели станут «лихорадочно» придумывать себе новые имена и прикрываться программой защиты свидетелей.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала в своем Telegram-канале произошедшее даже не обменом заключенными, а «битвой самообладаний» заключенных, политических властей и спецслужб, при этом Россия, по мнению дипломата, выиграла эту битву на всех фронтах. «Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство», — предположила Захарова.