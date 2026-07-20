«СДВИГ» ГЕРМАНИИ: МЕРЦ ИЛИ КОШТА?

Германия, Великобритания и Франция входят в так называемую «евротройку», определяющую антироссийскую политику Европы. При этом Берлин в последнее время пытается восстановить каналы связей с Россией, выяснило британское издание The Times.

«В Германии произошел сдвиг настроений в отношении переговоров с Россией, и сейчас реализуется несколько слабо скоординированных инициатив по открытию каналов связи», - говорится в публикации.

Отмечается, что позиция Германии изменилась на фоне возможного участия стран ЕС в переговорах по Украине. Кроме того, в этой стране возникли серьезные проблемы из-за отказа от российских энергоносителей. Эту проблему признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

В интервью телеканалу ZDF Мерц сказал о «продолжающемся энергетическом кризисе из-за отсутствия российского газа». Этим и «вызовом из Китая» он попытался оправдаться, отвечая на вопрос о низком уровне доверия со стороны населения.

При этом официально Евросоюз пока не признает возможность контактов с Москвой. Глава Европейского совета Антониу Кошта объяснял, что ЕС не может выступать нейтральным посредником, так как оказывает поддержку Украине. Вместе с тем Кошта признал необходимость прямого «обмена позициями» с Россией, если это будет возможно. По данным Bloomberg, аппарат Кошты пытался установить неофициальный канал связи с Кремлем, желая выйти на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, канцлер ФРГ и президент Франции Эммануэль Макрон выступают против инициатив Кошты, поскольку желают «играть первую скрипку» в контактах с Москвой и не хотят уступать ему эту роль.

Со своей стороны, немецкий политолог Александр Рар ранее говорил НСН, что разногласия Мерца и Макрона по ключевым вопросам европейской политики грозят Евросоюзу расколом и выгодны России.