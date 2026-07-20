«Первые скрипки?»: Почему Германия и США «сдвигаются» к России
Мерц признал российские корни немецкого энергокризиса, компании из США вновь хотят в Россию, а Рубио хочет встретиться с Лавровым.
Энергетический кризис в Германии привел к «сдвигу» позиции Берлина, пытающегося вновь наладить контакты с Россией, пишут СМИ. При этом в США заговорили о желании многих компаний вернуться на российский рынок и возможных переговорах на высшем дипломатическом уровне на Филиппинах.
«СДВИГ» ГЕРМАНИИ: МЕРЦ ИЛИ КОШТА?
Германия, Великобритания и Франция входят в так называемую «евротройку», определяющую антироссийскую политику Европы. При этом Берлин в последнее время пытается восстановить каналы связей с Россией, выяснило британское издание The Times.
«В Германии произошел сдвиг настроений в отношении переговоров с Россией, и сейчас реализуется несколько слабо скоординированных инициатив по открытию каналов связи», - говорится в публикации.
Отмечается, что позиция Германии изменилась на фоне возможного участия стран ЕС в переговорах по Украине. Кроме того, в этой стране возникли серьезные проблемы из-за отказа от российских энергоносителей. Эту проблему признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
В интервью телеканалу ZDF Мерц сказал о «продолжающемся энергетическом кризисе из-за отсутствия российского газа». Этим и «вызовом из Китая» он попытался оправдаться, отвечая на вопрос о низком уровне доверия со стороны населения.
При этом официально Евросоюз пока не признает возможность контактов с Москвой. Глава Европейского совета Антониу Кошта объяснял, что ЕС не может выступать нейтральным посредником, так как оказывает поддержку Украине. Вместе с тем Кошта признал необходимость прямого «обмена позициями» с Россией, если это будет возможно. По данным Bloomberg, аппарат Кошты пытался установить неофициальный канал связи с Кремлем, желая выйти на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
По мнению политолога Ивана Мезюхо, канцлер ФРГ и президент Франции Эммануэль Макрон выступают против инициатив Кошты, поскольку желают «играть первую скрипку» в контактах с Москвой и не хотят уступать ему эту роль.
Со своей стороны, немецкий политолог Александр Рар ранее говорил НСН, что разногласия Мерца и Макрона по ключевым вопросам европейской политики грозят Евросоюзу расколом и выгодны России.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» США
На этом фоне пришли и интересные новости из Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио заявил 20 июля, что готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН, который проходит на Филиппинах.
«Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно», - сказал Рубио, отвечая на вопрос о готовности встретиться с коллегами из России и Китая.
СМИ уточняют, что Рубио будет на Филиппинах с 19 по 23 июля, а Лавров – с 21 по 23 июля. При этом сроки возможной встречи не называются.
Вместе с тем, исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи подтвердил, что многие американские компании хотят вернуться в РФ.
«Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», - пояснил Эйджи РИА Новости.
Желают вернуться в Россию и многие итальянские компании, отмечал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. По его словам, в их числе и знаменитый бренд одежды Prada, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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