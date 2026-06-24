Ничего не решает? Почему Трамп уходит от договоренностей Анкориджа
Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что сейчас Трампу просто выгодно подать перемену позиции США как неверное понимание Россией договоренностей Анкориджа.
Глава США Дональд Трамп очень подвержен влиянию европейских коллег, поэтому сейчас он просто пытается отойти от договоренностей Анкориджа под предлогом, что Россия и США просто не так поняли друг друга. Об этом НСН рассказал экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что переговоры России и США в Анкоридже в августе 2025 года могли быть отвлекающим маневром, пишет РИА Новости. Он отметил, что сейчас ситуация выглядит так, как будто эта встреча была попыткой выиграть время довооружения киевского режима. Орджоникидзе объяснил, что могло пойти не так после договоренностей в Анкоридже.
«Я вижу, что было разное понимание. Когда два государственных деятеля о чем-то договариваются, они исходят из того, что эта устная договоренность является основой дальнейшей работы. А вот если потом кто-то хочет отойти от этой договоренности, он будет всегда говорить, что, мол, мы с вами по-разному понимаем. Я считаю, что американцы просто так решили отойти от того, на что они пошли в Анкоридже. Трамп ведь не очень вникает во все тонкости и проблемы, а иногда мелкая деталь играет очень важную роль в решении крупной проблемы», - отметил он.
Также Орджоникидзе напомнил, что Трамп не принимает решения самостоятельно, а очень подвержен влиянию своих европейских коллег, а их внешние разногласия на самом деле не такие критичные, какими могут показаться.
«У Трампа нет той полноты власти, когда он может единолично все решать. Он человек, который поддается влиянию других людей, и, прежде всего, госсекретаря США Марко Рубио. Он – его правая рука во всех внешнеполитических делах. Потом с юридической точки зрения есть такие люди, как зять Трампа (Джаред Кушнер. – Прим. НСН), но они не могут представлять США и принимать решения. Так что я боюсь, что это определенная игра. На деле мы не знаем, что происходит, когда эти переговорщики возвращаются в США. Они могут достигать любые соглашения, но Трамп может просто не согласиться с их мнением. Трамп виляет хвостом. Он слушает своих союзников. Не надо забывать, что все-таки Западная Европа – это военно-политические союзники США, и разногласия между ними – тактического характера, но не стратегические», - подытожил он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия ожидает не выполнения достигнутых в Анкоридже договоренностей, а победы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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