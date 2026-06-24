Глава США Дональд Трамп очень подвержен влиянию европейских коллег, поэтому сейчас он просто пытается отойти от договоренностей Анкориджа под предлогом, что Россия и США просто не так поняли друг друга. Об этом НСН рассказал экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что переговоры России и США в Анкоридже в августе 2025 года могли быть отвлекающим маневром, пишет РИА Новости. Он отметил, что сейчас ситуация выглядит так, как будто эта встреча была попыткой выиграть время довооружения киевского режима. Орджоникидзе объяснил, что могло пойти не так после договоренностей в Анкоридже.

«Я вижу, что было разное понимание. Когда два государственных деятеля о чем-то договариваются, они исходят из того, что эта устная договоренность является основой дальнейшей работы. А вот если потом кто-то хочет отойти от этой договоренности, он будет всегда говорить, что, мол, мы с вами по-разному понимаем. Я считаю, что американцы просто так решили отойти от того, на что они пошли в Анкоридже. Трамп ведь не очень вникает во все тонкости и проблемы, а иногда мелкая деталь играет очень важную роль в решении крупной проблемы», - отметил он.