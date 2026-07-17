Захарова объяснила свой отказ пожать руку послу Германии в РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отказалась пожимать руку послу ФРГ в России Александру Графу Ламбсдорффу во время встречи 13 июля из-за русофобской позиции немецкого дипломата. Об этом она сообщила в беседе с изданием «Лента.ру».

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Дипломат напомнила, что нормы дипломатического протокола не обязывают участника переговоров отвечать на предложение рукопожатия. По ее словам, она просто воспользовалась опцией, которую правила предоставляют сторонам в начале встречи.

Захарова также подчеркнула, что протокол служит в том числе для обозначения позиции. Своим жестом она продемонстрировала отношение к открытой русофобии со стороны представителя Германии.

Захарова ранее высмеяла спрятавшуюся в киевском бомбоубежище председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:ДипломатияГерманияМИД РФМария Захарова

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