Захарова объяснила свой отказ пожать руку послу Германии в РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отказалась пожимать руку послу ФРГ в России Александру Графу Ламбсдорффу во время встречи 13 июля из-за русофобской позиции немецкого дипломата. Об этом она сообщила в беседе с изданием «Лента.ру».
Дипломат напомнила, что нормы дипломатического протокола не обязывают участника переговоров отвечать на предложение рукопожатия. По ее словам, она просто воспользовалась опцией, которую правила предоставляют сторонам в начале встречи.
Захарова также подчеркнула, что протокол служит в том числе для обозначения позиции. Своим жестом она продемонстрировала отношение к открытой русофобии со стороны представителя Германии.
Захарова ранее высмеяла спрятавшуюся в киевском бомбоубежище председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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